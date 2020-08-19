В Ханты-Мансийске выпустили более 12 тысяч мальков сибирского осётра

Фото: Югра, соцсеть «ВКонтакте»

В реках и озерах Югры водится более 40 видов различных рыб, в том числе ценные — стерлядь, муксун, нельма и чир. Однако визитной карточкой региона остаётся сибирский осётр, запасы которого сильно истощены.

Чтобы исправить эту ситуацию, правительство округа приняло решение о реализации проекта «Сохранение сибирского осётра», благодаря которому на набережной Ханты-Мансийска было отпущено 12 500 мальков.

-Сегодняшний выпуск – не разовая акция. Это уже ставшее ежегодным мероприятие, направленное на восполнение биоресурсов нашего региона, в частности, Обь-Иртышского бассейна. Очень бережно, со знанием дела эти мальки были выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе и переданы в Югру. Пройдёт несколько лет, и они уже в естественной среде обитания будут давать потомство, увеличивать численность сибирского осетра в реках Югры, - рассказал представитель югорской думы.