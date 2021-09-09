Число заболевших коронавирусом в Югре на 9 сентября 2021 года увеличилось на 143 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным на 9 сентября зарегистрировано и лабораторно подтверждено 71 852 случая новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За сутки зафиксировано 143 новых случая COVID-19 в 19 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 113 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 7 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 139 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 258 человек, сняты с наблюдения – 287 678 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 797 человек, всего прошли обследование 2 140 434 югорчанина.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 32; Нижневартовске – 26; Нефтеюганске – 15; Ханты-Мансийске – 15; Мегионе – 8; Кондинском районе – 7; Советском районе – 6; Березовском районе – 5; Нижневартовском районе – 5; Радужном – 4; Югорске – 4; Когалыме – 3; Лангепасе – 3; Нягани – 3; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Урае – 1; Сургутском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 96 пациентов по-прежнему тяжелое, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 076 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 164 человека, за весь период пандемии вылечились 68 139 югорчан.