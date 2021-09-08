В столице Югры завершили строительство универсального спорткомплекса Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В окружной столице стало ещё больше спортивных объектов. Торжественная Церемония его открытия состоялась в режиме видеоконференции.

Универсальный спорткомплекс общей площадью 13 тысяч квадратных метров предназначен для занятий разными видами спорта - волейбол, баскетбол, мини-футбол. Его пропускная способность превышает 240 человек в час. Площадка полностью подготовлена для принятия окружных, всероссийских и международных состязаний. Здесь размещено шесть универсальных спортивных площадок размерами 42х24 метра.

И уже в 2022 году объект примет соревнования Всемирной шахматной Олимпиады.

- Ханты-Мансийск – один из самых спортивных городов страны. Сегодня мы получили действительно высококлассный объект для подготовки спортсменов круглый год. Это даст импульс для развития командных видов спорта, – оценили новое сооружение представители общественности.

Югра стремится к повышению доступности спортивной инфраструктуры и увеличению спортивных достижений.