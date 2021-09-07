Коронавирус в Югре. Последние новости на 7 сентября 2021 года: вылечились 102 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 7 сентября 2021 года. Число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 139 человек. За сутки случаи коронавируса подтвердились в 18 муниципалитетах, больше всего зарегистрировано в Нижневартовске – 38 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 38 случаев, 18 - 29 лет – 12 случаев, 30 - 49 лет – 53 случая, 50 - 64 лет – 27, старше 65 лет – 9. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 112 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 23 случая завозных.

В структуре клинических проявлений у 3 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 118 человек, диагноз «пневмония» поставлен 18 заболевшим. За день скончался 1 человек и вылечились 102 человека.

За прошедшие сутки в России зафиксировано 17 856 новых случаев коронавируса в 85 регионах и скончались 790 человек. Кроме того за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 14 276 человек.

В Нягани закрыли резервный ковидный госпиталь. По словам медиков, в настоящее время, в Нягани, как и в целом по округу и стране, наблюдается спад третьей волны коронавируса.