В Нягани закрыли резервный ковидный госпиталь Фото: Администрация города Нягань

В Нягани закрыли резервный ковидный госпиталь. По словам медиков, в настоящее время, в Нягани, как и в целом по округу и стране, наблюдается спад третьей волны коронавируса. Поэтому «запасное» ковидное отделение по Чернышова, 17 снова "заморозили".

Сейчас в резервном госпитале проводится дезинфекция и косметический ремонт. В ресурсе основного ковидного отделения на базе Няганской окружной больницы осталось 100 койко-мест. Сейчас там лечатся 64 пациента. Но врачи говорят, что несмотря на положительную динамику, болезнь не отступила и представляет большую угрозу для здоровья и жизни. Меры предосторожности всё ещё актуальны, как и вакцинация – это единственный способ остановить пандемию. Чтобы избежать тяжелых последствий от COVID-19 необходимо пройти вакцинацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в поликлинике Нягани расширили график работы процедурных кабинетов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса. Теперь жители могут сделать прививку до 22:00.