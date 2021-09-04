В Нягани продлили режим работы пункта вакцинации в городской поликлинике

Фото: департамент здравоохранения Югры

В поликлинике Нягани расширили график работы процедурных кабинетов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса. Теперь жители могут сделать прививку до 22:00. У горожан есть возможность записаться заранее или прийти в порядке живой очереди.

- Сегодня полный курс иммунизации завершили более 14 500 человек. Работа продолжается в усиленном режиме. Медицинские бригады выезжают на предприятия, в городе открыты мобильные пункты вакцинации, - рассказала заведующая отделением профилактики городской поликлиники Алена Шульга.

Кроме того, сегодня пациентам предоставляется право выбора вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «Спутник лайт».