Жительнице Нижневартовска грозит 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 35-летней местной жительницы, которую обвиняют в двух преступлениях.

Девушка вместе с сообщником решила распространять наркотики, содержащие кокаин, а также синтетические наркотики а-PVP. Они размещали тайники-закладки на территории Нижневартовска. Общались преступники дистанционно.

При попытке реализовать очередную партию наркотиков обвиняемую задержали сотрудники ППС на территории гаражно-строительного кооператива. У неё нашли почти 7 грамм запрещённых , содержащего кокаин, и 26 грамм а-PVP.

Обвиняема находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд. Ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее мы писали, как в Пыть-Яхе два брата-закладчика прятали наркотики в пачке из-под чипсов.