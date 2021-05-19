В Пыть-Яхе два брата-закладчика прятали наркотики в пачке из-под чипсов Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

В Пыть-Яхе полицейские задержали двоих братьев, которые приготовили для будущего сбыта синтетические наркотики.

У старшего брата в левом внутреннем кармане куртки нашлось три свёртка с светлым порошком, которое оказалось наркотической смесью массой около 3 граммов. У второго мужчины в кожаной сумке, закрепленной на ремне брюк, полицейские обнаружили 49 свёртков с аналогичным веществом массой более 42 граммов.

Обыскав квартиру закладчиков, полицейские нашли полимерный прозрачный пакет, упакованный в пачке из-под чипсов, внутри которого находилось кристаллообразное вещество белого цвета массой более 865 граммов. Общий вес наркоты составил около 1 килограмма. Как объяснили сами братья, они собирались разложить запрещенные вещества в тайники-закладки, но не успели.

Против молодых людей завели уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Им грозит лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Сейчас братья-наркосбытчики под стражей, через два месяца их ждёт суд.