В Югре пьяный водитель пытался сбежать от ДПС и спровоцировал аварию Фото: ОМВД России по Белоярскому району

ДПС Белоярского объявила "охоту" за пьяным водителем. Информация о том, что по городу разъезжает автомобиль «БМВ», за рулём которого находится нетрезвый водитель, поступила от ночного экипажа ДПС.

Затем, полицейские заметили похожий автомобиль на «Объездной» дороге. Водитель странно маневрировал и создавал опасные для окружающих ситуации. На требования полицейских автомобилист не реагировал, и пытался скрыться. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, правоохранители начали преследовать нарушителя. По улице Барсукова у дома №6, водитель «БМВ» выехал на встречку и врезался в «Шевроле Круз». Инспекторы ДПС смогли воспользоваться моментом и быстро его задержать.

Как выяснилось, за рулём находился 28-летний пьяный мужчина, его состояние подтвердило медицинское освидетельствование. Мужчина получит законное наказание, а его авто отправилось на штрафстоянку.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ханты-Мансийске пьяный водитель перевернулся в кювет. В результате водитель и 2 пассажира получили травмы.