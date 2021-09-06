В Югре 240 тысяч детей занимаются дополнительным образованием Фото: Официальная страница ХМАО— Югры

В Югре дополнительным образованием охвачено более 240 тысяч детей. Это около 80% ребят в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в регионе. В Югре дополнительные образовательные программы реализуют 874 организации, 275 из них – негосударственные. Дети Югры увлекаются техническими науками – собирают роботов, беспилотные летательные аппараты, знакомятся с основами геоинформатики, прототипирования, технологического дизайна, 3D-моделирования. Все эти навыки ребята получают благодаря технопаркам «Кванториум», которые работают в Нефтеюганске, Радужном, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске. Их посещают около 52 тысяч детей. В школах сёл и небольших городов действуют центры цифрового образования «Точка роста». Так, за последние два года в Югре открыли более 80 таких центров, которые оборудованы высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, мощными компьютерами, квадракоптерами, очками виртуальной реальности. Каждое занятие для ребят является увлекательным приключением.