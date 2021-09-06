Коронавирус в Югре. Последние новости на 6 сентября 2021 года: 3 человека скончались Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 сентября 2021 года. За прошедшие сутки в Югре выявлено 143 случая коронавируса в 21 муниципалитете. Больше всего заболело за день в в Нижневартовске – 34 человека. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 14 случаев, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 72 случая, 50-64 лет – 22, старше 65 лет – 15. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 119 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 22 случая завозных.

В структуре клинических проявлений у 2 человек клиническая картина заболевания отсутствовала, клинические проявления ОРВИ установлены у 117 человек, диагноз «пневмония» поставлен 24 заболевшим. За сутки 3 человека скончались от коронавируса и 30 вылечились.

За минувшие сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода и полностью выздоровели 15 256 человек.

В Нягани продлили режим работы пункта вакцинации в городской поликлинике. Теперь привиться от коронавируса можно до 22:00.