В Сургуте задержали пассажира, который закурил в самолете Фото: Юлия Кучеренко

В Сургуте самоуверенный пассажир самолёта решил закурить на борту. Наряд транспортной полиции вызвали к приземлившемуся самолёту рейса «Махачкала – Сургут».

Прибывшие на место транспортные полицейские выяснили, что 27-летний житель Лангепаса, нарушая правила поведения пассажиров на борту воздушного судна, во время полёта курил в туалете электронную сигарету.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где он привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Югре экстренно сел самолет, так как пассажиру понадобилась медицинская помощь. Авиалайнер летел из Владивостока в Москву, но резко отклонился от курса в Нижневартовск.

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