В Югре два человека погибли в аварии и четыре получили травмы Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ночью на автодороге «Излучинск-Нижневартовская ГРЭС» 33 летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», выехал на левую обочину и врезался в металлическое ограждение. Машина опрокинулась, водитель и 31-летний пассажир погибли на месте происшествия, а пассажирки 23 и 17 лет – получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека погибли, 4 получили травмы. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 72 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения, избегать резких ускорений, торможений и перестроений.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Югра» писала, что На 194 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» 28-летний водитель «Лады Гранта», сбил 48-летнего мужчину.