В Югре водитель Лады насмерть сбил пешехода Фото: ГИБДД России

На 194 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» 28-летний водитель «Лады Гранта», сбил 48-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Всего за сутки в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 6 получили травмы.

Сотрудниками ГИБДД задержаны 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 71 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 35 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах особенно в тёмное время суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Югре от столкновения с встречным авто погиб водитель.