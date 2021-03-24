На трассе в Югре от столкновения с встречным авто погиб водитель Фото: ГИБДД России

На 198 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе 28-летний водитель, управляя автомобилем «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота Хайс», которым управлял 40-летний мужчина. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» от полученных травм скончался на месте ДТП.

Также в Югре зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб и 1 – получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудники Госавтоинспекции задержали 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, выбора безопасного скоростного режима в зависимости от дорожных и погодных условий.