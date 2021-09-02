В Нягани инвалид потратил пособие на интим-услуги, но оказался жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД заметили молодого человека, который размахивал руками. Полицейские подъехали к нему и узнали, что инвалид стал жертвой аферистов, ему помогли доехать до города и обратится в отдел полиции Нягани. Как оказалось, парень позвонил по номеру телефона, указанному под фото и на звонок ответила девушка, которая представилась Мариной и попросила перевести предоплату за услуги в размере 750 рублей и 5 тысяч 200 рублей для оформления страховки.

После отправки денег, девушка перезвонила и сказала, что онлайн-касса зависла, деньги не пришли поэтому необходимо ещё раз перевести сумму страховки, что он и сделал. После этого на его телефон позвонил владелец салона услуг, который представился Хасаном и попросил перевести 30 тысяч рублей, чтобы снять образовавшуюся блокировку с онлайн-кассы. Югорчанин пояснил, что он потратил на оплату девушки и её страховки всё пособие по инвалидности, но он может воспользоваться онлайн-кредитованием.

После одобрения банком кредита, молодой человек на следующее утро перевёл 30 тысяч на указанный номер счёта, лишь после этого он понял, что попался на уловку мошенников.

Возбуждено уголовное дело.