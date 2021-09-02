В Когалыме открылся новый детский сад Фото: Администрация Когалыма

В Когалыме построили новый трехэтажный детский сад для юных когалымчан. Новый детский «Акварелька» рассчитан на 320 мест. Для всестороннего развития детей созданы все условия: есть два бассейна, гимнастический, тренажерный, музыкальный и универсальный залы. Кроме того, детский сад оснащён современным оборудованием. На территории имеются просторные прогулочные веранды, уютные беседки и игровые модули, соответствующие возрасту детей каждой группы.

Садик построен по нацпроекту «Демография» и федеральному проекту «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

С 1 сентября учреждение работает в штатном режиме.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижневартовске построят детский сад с использованием BIM-технологий.