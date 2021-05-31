В Нижневартовске построят детский сад с использованием BIM-технологий Фото: pixabay.com

В Нижневартовске будут строить детский сад по новым технологиям, а именно с использованием BIM-технологий. Учреждение будет расположено в одном из новых микрорайонов города, к его возведению приступят уже в этом году, а не в 2024, как было заявлено ранее.

- Сейчас ведётся подготовительная работа по заключению контракта. Уже в сентябре мы будем знать компанию-подрядчика, которая приступит к строительству дошкольного образовательного учреждения. Объект будет расположен в 21 квартале, где в основном живут молодые семьи. Детский сад рассчитан на 320 мест и должен быть сдан в эксплуатацию в 2023 году», - рассказал директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников.

Нижневартовск один из первых городов в регионе, который начал применять BIM-технологии - информационное моделирование здания. Особенность такой методики в оперативности, а именно: если раньше в момент проектирования здания специалисты обнаруживали ошибку, на исправление которой потребовалось бы изменить все документы практически с самого начала, то виртуальный проект созданный с использованием таких технологий самостоятельно и автоматически не только обнаружит ошибку, но и поможет её устранить.

- С технической точки зрения данная технология очень интересна. Ее активно применяют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Использование BIM-технологий будет способствовать выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, а также снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ, - отметил депутат Думы Нижневартовска Дмитрий Давыдов.