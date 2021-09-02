Коронавирус в Югре. Последние новости на 2 сентября 2021 года: скончались 4 человека Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 2 сентября 2021 года. За последние сутки зафиксировано и подтверждено 150 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. Больше всего случаев коронавируса выявлено в Нижневартовске - 54. В тяжёлом состоянии находятся 109 пациентов, 81 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида скончались 4 человека, а за сутки по выздоровлению выписаны 160 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 18 368 человек с COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 790 смертельных исходов. За сутки от коронавируса вылечились 18 325 жителей страны. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Югре провели заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, одним из вопросов которого стала вакцинация. Почти 500 тысяч югорчан полностью привились от коронавируса. Кроме того, по словам заместителя директора департамента здравоохранения, сейчас наблюдается снижение количества заболевших и обратившихся в медицинские организации - на 11%.