Почти 500 тысяч югорчан полностью привились от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Так, с начала пандемии в округе заболели 70 546 человек, выздоровевших - 66 860, скончавшихся - 1 059.

По оперативным данным департамента здравоохранения, за весь период в округ поступило 677 624 комплекта вакцин против коронавируса, из них 43 800 комплектов доставлены в период с 25 по 31 августа (это вакцины «Гам-КОВИД-Вак» - 25 800 и «СпутникЛайт» - 18 000).

- По состоянию на 31 августа, первым компонентом вакцины привиты 534 459 человек. Полностью завершили вакцинацию 485 965 человек, - добавила Наталья Комарова.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Максима Малхасьяна, сейчас наблюдается снижение количества заболевших и обратившихся в медицинские организации - на 11%. Кроме того, в еженедельной динамике выписка югорчан превышает госпитализацию.