"Опыт Югры необходимо применять по всей стране": главврач Коммунарки побывал в Югре

Главврач Коммунарки побывал в Югре Фото: Официальная страница ХМАО — Югры

Югру посетил главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Столичный медик встретился с коллегами, волонтерами и студентами и оценил возможности окружной медицины, прежде всего работу системы, которая позволяет оказывать помощь в отдаленных районах и труднодоступных местностях.

Денис Проценко пришел к выводу, что опыт, накопленный врачами Югры, необходимо применять по всей стране. В первую очередь это касается организации и оборудованию санавиации и плавполиклиники «Николай Пирогов».

- Это уникальные решения, особенно плавполиклиника. Она по оборудованию, по кадровому составу ничем не отличается от амбулаторно-поликлинического отделения в городе. Я думаю, у нас обязательно получится помочь коллегам реализовать данную историю и, больше того, распространить ее на удаленные территории, – сказал Денис Проценко.

Главврач Коммунарки побывал и в красной зоне самого крупного ковидного госпиталя региона. Его организовали в Сургутской ОКБ на 900 коек. Он побывал и в кардиодиспансере - там ему рассказали, как оказывают специализированную помощь в условиях пандемии.