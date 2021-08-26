Югру посетит главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко Фото: страница главврача в соцсети

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко прилетит Югру на два дня. За это время Проценко встретитс с медицинским сообществом и посетит медицинские учреждения в Ханты-Мансийске, Сургуте и Сургутском районе.

В Ханты-Мансийске запланирована встреча Дениса Проценко с губернатором автономного округа Натальей Комаровой, основным темами которой станут развитие системы здравоохранения в Югре, опыт региона по борьбе с коронавирусом, меры поддержки врачей и медицинских работников. Московский специалист проведет встречу с медицинскими организациями, встретится со студентами Ханты-Мансийской медицинской академии 30 августа.

Главврачу Коммунарки представят уникальный проект по обеспечению доступности услуг здравоохранения - плавполиклинику «Николай Пирогов», которая всё лето курсирует по удаленным и труднодоступным местностям региона, предоставляя медицинские услуги жителям. Денис Проценко посетит два ковидных госпиталя – Сургутской и Ханты-Мансийской окружных клинических больниц. В Сургуте он посетит окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», где пообщается о методиках и технологиях лечения с профильными специалистами.