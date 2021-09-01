Погода в Югре на 1 сентября: в День знаний воздух прогреется до +17 градусов

Погода в Югре на 1 сентября Фото: Вера Зенина

В среду, 1 сентября, в Югре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами по восточной половине округа кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом западный 3-8 м/с. Днем в отдельных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью +2...+7 градуса, при прояснениях до -3. Днем ожидается +12...+17 градусов.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днем +12, ночью +9. Ветер 3-8 м/с.

Сургут: облачно и небольшой дождь. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +8. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, утром - дождь. Днем +12, ночью +7. Ветер 3-8 м/с.

Когалым: облачно. Днем +12, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.