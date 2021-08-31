В Югорске водитель, сбивший девочку-подростка, заплатит ей компенсацию Фото: Татьяна Коркина

Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по обращению жительницы Югорска о защите прав её дочери, пострадавшей в ДТП.

Во время проверки выяснилось, что в октябре 2020 года водитель автомобиля сбил 13-летнюю девочку, она получила травмы и лечилась после этого в медучреждении. После проверки информации межрайонный прокурор направил в суд иск о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда.

По решению суда исковые требования прокурора удовлетворены, виновник ДТП выплатит возмещение морального вреда пострадавшему ребёнку. Исполнение судебного решения контролируется в прокуратурой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске хозяйка овчарки заплатит девочке компенсацию за укусы. Прокуратура через суд добилась денег от хозяйки собаки.