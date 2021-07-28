В Нижневартовске хозяйка овчарки заплатит девочке компенсацию за укусы Фото: Татьяна Коркина

В прокуратуру Нижневартовска обратился местный житель с просьбой помочь ему взыскать с владельца собаки денежную компенсацию.

Как оказалось, в сентябре прошлого года на 7-летнюю девочку набросилась собака породы «Немецкая овчарка», которая покусала ребёнка. Случившееся произошло по вине хозяйки собаки, которая выгуливала животное без намордника и не смогла удержать его на поводке.

Девочка получила раны и её лечили в больнице. Прокурор в интересах ребёнка предъявил владелице собаки иск о взыскании компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск и взыскал с владельца собаки в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 40 тысяч рублей.

Ранее мы писали, как жительница Берёзовского района добилась компенсации морального вреда за побои ребёнка.