Жительница Берёзовского района добилась компенсации морального вреда за побои ребёнка Фото:pixabay.com

Жительница п. Берёзово обратилась в прокуратуру Берёзовского района по факту причинения морального вреда её малолетнему ребёнку

Во время проверки всех обстоятельств дела выяснилось, что пьяный житель посёлка, побил несовершеннолетнего сына заявительницы.

Районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления, по статье "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" и назначил ему наказание в виде исправительных работ.

Прокуратура Берёзовского района обратилась в суд иском о взыскании компенсации морального вреда с преступника, причинившего побои.

Суд иск прокуратуры удовлетворил и постановил, что в пользу несовершеннолетнего пострадавшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей.

Мы писали ранее о том, как с югорчанки, по решению суда, взыскали моральный вред за дорожную аварию, она совершила наезд на двух граждан, а потом пыталась уйти от оплаты ущерба в сумме 450 тысяч рублей.