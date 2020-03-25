2020-03-25T11:46:14+03:00
Общество

С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию

Судебные приставы применили ряд мер
Руслан Савинов
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С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию. Фото: Савинов Руслан.С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию. Фото: Савинов Руслан.
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Судебные приставы Нижневартовска и Нижневартовского района взыскали с местной жительницы моральный вред в пользу пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по ХМАО.

Отмечается, что в результате автомобильной аварии гражданка К. совершила наезд на двух граждан.

- По решению суда Нижневартовска нарушительница ПДД обязана была возместить моральный вред в размере 450 тысяч рублей, - пояснили сотрудники управления судебных приставов.

Однако женщина в срок добровольно долг не погасила. Поэтому приставы арестовали счет женщины, а также наложили взыскание на ее заработную плату в размере 50% ежемесячно. Также ей ограничили в праве выезда за пределы России.

Вскоре женщина уплатила потерпевшим назначенную ей сумму. А штраф в виде исполнительского сбора в размере 32,5 тысяч рублей перечислен в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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