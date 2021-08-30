В Октябрьском районе поймали мужчину, сушившего марихуану в духовке

Фото: ОМВД России по Октябрьскому району

Октябрьские полицейские задержали 39-летний местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

- Мужчину арестовали в середине августа, а при обыске его квартиры была обнаружена трава, которая, как установила экспертиза, является каннабисом (марихуаной). Общая масса найденного вещества составила около 11 граммов, - рассказали в ОМВД России по Октябрьскому району.

Далее югорчанин признался, что обнаружил дикий куст конопли около своего забора, а затем захотел попробовать покурить марихуану. Чтобы трава высохла, он положил ее в духовой шкаф у себя дома.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет тюрьмы.