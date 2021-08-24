В Ханты-Мансийске мужчина упал в погреб, не смог вылезти и умер Фото: Татьяна Коркина

Спасатели выезжали по вызову в СОТ «Витамин» города Ханты-Мансийск. Там, 60-летний мужчина упал в погребную яму и не смог самостоятельно вылезти.

- Прибыв к месту вызова, спасатели, в присутствии сотрудников полиции, при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания, спустились в погреб и обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Спасатели извлекли тело и передали бригаде скорой медицинской помощи - сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

Медики констатировали смерть мужчины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в канализационном колодце в Нягани нашли тела двух мужчин.