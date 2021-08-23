На трассе «Сургут – Нижневартовск» погиб мотоциклист Фото: Госавтоинспекция Югры

За выходные в Югре зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы.

Жуткая авария произошла в Сургуте на 15 км автодороги «Сургут – Нижневартовск». Как сообщают в ГИБДД, 58-летний мужчина управляя автомобилем «Mitsubishi Lancer», при начале движения и разворота на нерегулируемом перекрёстке, не занял соответствующее положение, не уступил дорогу попутному транспорту и столкнулся с мотоциклом «Kawasaki». В результате ДТП 26-летний мотоциклист погиб на месте.

Фото: Госавтоинспекция Югры

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования; 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 56 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 100 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры настоятельно рекомендует водителям автомобилей быть внимательнее, заблаговременно включать поворотники и чаще смотреть в зеркала. А мотоциклистам следует не забывать о защитной экипировке и шлеме.