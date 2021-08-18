Школьники Сургутского района скоро перестанут учится в две смены Фото: Администрация Сургутского района

В новом учебном году школьники района продолжат учиться в две смены. Процент занимающихся во 2 смену не увеличится по сравнению с прошлым годом. Но, по словам специалистов департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района, с запуском в следующем учебном году двух новых школ проблема второй смены уйдет в историю.

Сейчас на территории Сургутского района в поселениях Нижнесортымский и Солнечный строятся 2 школы с универсальной безбарьерной средой на 1 100 мест каждая.

- Процент 2 смены сохраняется на уровне прошлого года 15,8 %. Самый высокий процент по 2 смене сохраняется в Нижнесортымском и Солнечном. Но после строительства школ в этих поселениях в рамках концессионных соглашений ситуация должна измениться. В следующем году ждем ввод школ и уже надеемся, что следующий год мы начнем в новых объектах, что позволит перевести в односменный режим обучающихся, - рассказала исполняющий обязанности директора департамента и молодежной политики администрации Сургутского района Наталья Прянишникова.

На сегодняшний день школа в Нижнесортымском готова на 48%, а в посёлке Солнечном на 29%.