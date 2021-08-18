Ханты-Мансийск готовится к Чемпионату мира по бильярду Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

В Центре развития теннисного спорта готовится к Чемпионату мира по бильярду. Осталось меньше недели до главного спортивного события всех бильярдистов – Чемпионата мира по бильярдному спорту среди мужчин и женщин «Свободная пирамида», который пройдет в Ханты-Мансийском Центре развития теннисного спорта. Мероприятие состоится 23 августа, а активная подготовка уже ведется. На центральном корте уже уложили специальное ковровое покрытие и установили 12 столов. - На каждый стол, весом одну тонну триста килограммов, крепятся пять игровых плит, выполненных из вулканической породы ардезии. Вес одной плиты – 250 килограммов, сверху натягивается бельгийское сукно. Это всё положено по мировым стандартам, для проведения мероприятия такого уровня, - рассказал начальник Управления №4 АУ «ЮграМегаСпорт» Игорь Черников.