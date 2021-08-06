В Сургуте наркосбытчик напал на полицейского с газовым баллончиком Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Сургута завершил расследование уголовного дела против 23-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Как сообщают в следственных органах, 8 октября прошлого года обвиняемый, находился в лесу в районе улицы Привокзальная города Сургут, где, прятал в "тайнике" наркотики. Во время этого действия его заметил полицейских. Парень, в попытке избежать задержания и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, распылил в лицо подбежавшему сотруднику полиции слезоточивый газ, а затем несколько раз ударил его рукой с зажатым газовым баллоном по лицу.

Обвиняемый свою вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

"Комсомольская правда - Югра" писала ранее, что в Нижневартовске женщина напала на полицейского.