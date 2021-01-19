В Нижневартовске возбудили уголовное дело против 28-летней местной жительницы. Она подозревается в нападении на представителя власти.По версии следствия 5 декабря 2020 года около 1 часа 30 минут сотрудниками полиции проверяли работу общепита, в том числе развлекательных, нарушающих требований постановления Губернатора ХМАО-Югры о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения COVID-19.В одном из кафе города Нижневартовск веселилась компания молодых людей. Их попросили покинуть помещение, а владельцев заведения привлекли их к административной ответственности. Во время составления административных материалов подозреваемая, являясь посетителем кафе, в ответ на применение физической силы к ее спутнику из-за оказания им сопротивления правоохранительным органам, ударила ногой в спину сотруднику полиции.По уголовному делу продолжается расследование.Напомним, мы писали ранее о том, как женщину из Нижневартовска оштрафовали за нападение на полицейского. Женщина находилась в алкогольном опьянение.