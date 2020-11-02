Женщина из Нижневартовска оштрафована за нападение на полицейского Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовске следователи собрали доказательства вины 40-летней местной жительницы, которые признаны судом достаточными для вынесения приговора. Женщина признана виновной по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Пьяная женщина в мае 2020 года в 10 вечера находилась возле одного из домов по улице Ленина в городе Нижневартовск. Из-за того, что женщина находилась в алкогольном опьянение в общественном месте сотрудник полиции пытался её задержать. Подсудимая сопротивлялась и три раза укусила полицейского за правую руку, тем самым нанесла потерпевшему физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин.

Нижневартовский городской суд, с учетом мнения прокурора, признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

О похожем случае мы писали ранее: жительница Октябрьского района, в состоянии алкогольного опьянения напала на участкового, нанесла ему множественные удары кулаками и ладонями в грудь, доставив при этом физическую боль и ссадины.