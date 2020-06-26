Югорчанку осудят за нападение на полицейского
В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Октябрьского района. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным следствия 25 мая около часа ночи подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения у торгового центра на улице Центральная в пгт. Приобье Октябрьского района:
- Для воспрепятствования действиям сотрудников полиции по доставке ее супруга, задержанного за управление авто в состоянии опьянения, на освидетельствование, и в связи с исполнением участковым должностных обязанностей, она нанесла тому множественные удары кулаками и ладонями в область груди и рук, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Сообщается, что женщина причинила потерпевшему физическую боль и ссадины.
Сейчас о уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается
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ИСТОЧНИК KP.RU