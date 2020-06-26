2020-06-26T11:04:07+03:00
Происшествия

Югорчанку осудят за нападение на полицейского

В момент преступления женщина была пьяна
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанку осудят за нападение на полицейскогоЮгорчанку осудят за нападение на полицейскогоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Октябрьского района. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным следствия 25 мая около часа ночи подозреваемая была в состоянии алкогольного опьянения у торгового центра на улице Центральная в пгт. Приобье Октябрьского района:

- Для воспрепятствования действиям сотрудников полиции по доставке ее супруга, задержанного за управление авто в состоянии опьянения, на освидетельствование, и в связи с исполнением участковым должностных обязанностей, она нанесла тому множественные удары кулаками и ладонями в область груди и рук, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сообщается, что женщина причинила потерпевшему физическую боль и ссадины.

Сейчас о уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому

Инцидент произошел рядом с вокзалом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутянка выиграла квартиру в викторине о Конституции
Парламентарии Югры обсудили создание центра финно-угорской литературы
Югра станет центром развития креативных индустрий всей России
Вода ушла с подтопленных территорий в районе Нижневартовска
Югорчанку осудят за нападение на полицейского
Двое родственников-браконьеров в Югре выловили стерляди на 100 тысяч рублей
Сургутский район вновь возглавил инвестиционный рейтинг ХМАО
Вартовчанин убил отчима в бане
В Ханты-Мансийске столкнулись три авто: один человек пострадал
Погода в Югре 26 июня: в большинстве районов кратковременный дождь
Сургутское движение добровольцев «Дай лапу» спасло уже 3 тысячи животных
Июль в Югре будет посвятят профилактике кишечных инфекций
Полсотни работников стройкомпании смогли добиться выплаты удержанной зарплаты в Югре
Универсальный спорткомплекс в Ханты-Мансийске пообещали достроить до конца 2020 года