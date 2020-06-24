Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому
В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя пгт. Приобье, которого обвиняют в совершении преступления по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».
Установлено, что 7 апреля 2020 года вечером обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения и передвигался по улицам пгт. Приобье Октябрьского района:
- На привокзальной площади к нему подошел инспектор ОГИБДД для проверки документов в связи с подозрением на опьянение. Сотрудник полиции предпринял попытку заглушить двигатель и изъять ключи зажигания, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Югорчанин нанес полицейскому не менее двух ударов по рукам и ногам. Затем водитель резко тронулся с места, не справился с управлением и столкнулся со столбом.
- В итоге представитель власти получил переломы, - подвели итог следователи.
Сейчас обвиняемый заключен судом под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому.
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ИСТОЧНИК KP.RU