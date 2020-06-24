24 Июнь 2020 2020-06-24T14:06:27+03:00

Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому Фото: pixabay.com

Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому

Изменить размер текста: A A

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя пгт. Приобье, которого обвиняют в совершении преступления по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Установлено, что 7 апреля 2020 года вечером обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения и передвигался по улицам пгт. Приобье Октябрьского района:

- На привокзальной площади к нему подошел инспектор ОГИБДД для проверки документов в связи с подозрением на опьянение. Сотрудник полиции предпринял попытку заглушить двигатель и изъять ключи зажигания, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Югорчанин нанес полицейскому не менее двух ударов по рукам и ногам. Затем водитель резко тронулся с места, не справился с управлением и столкнулся со столбом.

- В итоге представитель власти получил переломы, - подвели итог следователи.

Сейчас обвиняемый заключен судом под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/786819" frameborder="0"></iframe> Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проводится проверка действий полиции Сургута: женщину во время задержания повалили на землю

Инцидент случился в городском парке «За Саймой» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU