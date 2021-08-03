В Югре легковушка врезалась в мусоровоз и загорелась: погиб водитель Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сегодня, рано утром, на 38 километре автодороги «Сургут – Когалым», произошло жуткое ДТП. По информации ОМВД России по Сургутскому району, водитель автомобиля «УАЗ», двигаясь в сторону Сургута, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мусоровозом. В результате легковой автомобиль загорелся, а его водитель погиб на месте происшествия.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Грузовым автомобилем управлял начинающий водитель, сообщается, что стаж его вождения всего 1 год и в течение этого времени он 2 раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости не пристёгнутый ремень безопасности.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства ДТП, а также личность погибшего.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре лихач без прав сбил насмерть главного редактора местной газеты, спокойно идущую по обочине дороги 38-летнюю Олесю Шарнину, которая была любящей женой и матерью троих детей.