В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело из-за поддельных ПЦР-тестов Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганского района поступило сообщение от сотрудника службы безопасности нефтяной компании о том, что к ним попали поддельные справки ПЦР-тестов с признаками подделки.

Оперативники нашли индивидуального предпринимателя, который и предоставил фальшивые справки. Сотрудники полиции выяснили, что один из подрядчиков нефтяной компании направил 40 поддельных лабораторных исследований COVID-19 на своих работников-водителей для того, чтобы машины могли спокойно проезжать на территорию месторождения в Нефтеюганском районе. Но как оказалось, справки указанным в них медицинским центром не выдавались.

Отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Расследование продолжается.

Мы писали, что в Когалыме сотрудника одного из предприятий накажут за поддельный ПЦР-тест на COVID-19.