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Происшествия29 июля 2021 12:29

В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело из-за поддельных ПЦР-тестов

Полицейские выявили 40 поддельных лабораторных исследований на COVID-19
Виктория Терина
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В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело из-за поддельных ПЦР-тестов

В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело из-за поддельных ПЦР-тестов

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганского района поступило сообщение от сотрудника службы безопасности нефтяной компании о том, что к ним попали поддельные справки ПЦР-тестов с признаками подделки.

Оперативники нашли индивидуального предпринимателя, который и предоставил фальшивые справки. Сотрудники полиции выяснили, что один из подрядчиков нефтяной компании направил 40 поддельных лабораторных исследований COVID-19 на своих работников-водителей для того, чтобы машины могли спокойно проезжать на территорию месторождения в Нефтеюганском районе. Но как оказалось, справки указанным в них медицинским центром не выдавались.

Отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Расследование продолжается.

Мы писали, что в Когалыме сотрудника одного из предприятий накажут за поддельный ПЦР-тест на COVID-19.