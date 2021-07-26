В Когалыме сотрудника одного из предприятий накажут за поддельный ПЦР-тест на COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Когалыма выявили сотрудника одного из предприятий города, который предоставил поддельный ПЦР-тест.

49-летний житель Башкортостана передал для оплаты в бухгалтерию организации поддельный договор об оказании медицинских услуг и результат лабораторных исследований на COVID-19. Работодатель оплатил ему медицинские расходы, но при проверке выяснилось, что предоставленные документы поддельные. Подозреваемый пояснил, что купил их у в Башкортостане.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали, как в Нижневартовске парень купил поддельный документ, чтобы забрать машину со штрафстоянки.