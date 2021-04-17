В Нижневартовске парень купил поддельный документ, чтобы забрать машину со штрафстоянки Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя поселка Новоаганск, который подозревается в использовании заведомо подложного документа. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек использовал поддельную диагностическую карту на автомобиль.

Подложный документ парень показал гибддшникам, чтобы забрать машину со штрафной стоянки. Дата оформления диагностической карты совпадала со временем нахождения автомобиля на стоянке, что свидетельствует о том, что документ – подложный.

Позже экспертиза подтвердила предположения автоинспекторов. Документ – действительно подделка. Парень признался в содеянном и рассказал, что купил документ. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Отметим, что за это преступление парню грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2-х лет или арест на полгода.