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Общество24 июля 2021 12:51

В Когалыме люди долгие годы жили в аварийном жилье

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Сергей Швецов
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Прокуратура Когалыма по обращению местных жителей провела проверку соблюдения их жилищных прав. Установлено, что заявители длительное время вынуждены проживать в многоквартирном доме, который в 2015 году признан аварийным и подлежащими сносу. Несмотря на это администрация города не предоставила двум семьям жилое помещение по договору социального найма.

– Срок отселения дома определила лишь в 2023 году. Граждане были вынуждены проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Прокурор города в интересах 6 граждан в суд направил исковые заявления об обязании администрации города предоставить им во внеочередном порядке благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, – рассказали в ведомстве.

Когалымский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.