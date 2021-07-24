В Когалыме люди долгие годы жили в аварийном жилье

Прокуратура Когалыма по обращению местных жителей провела проверку соблюдения их жилищных прав. Установлено, что заявители длительное время вынуждены проживать в многоквартирном доме, который в 2015 году признан аварийным и подлежащими сносу. Несмотря на это администрация города не предоставила двум семьям жилое помещение по договору социального найма.

– Срок отселения дома определила лишь в 2023 году. Граждане были вынуждены проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. Прокурор города в интересах 6 граждан в суд направил исковые заявления об обязании администрации города предоставить им во внеочередном порядке благоустроенные жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, – рассказали в ведомстве.

Когалымский городской суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.