Югорчанин испугался за свои деньги, перевел их мошенникам и еще взял кредит Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки двое жителей Лангепаса обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Они перевели аферистам 800 тысяч рублей.

Один из них, 72-летний местный житель, который опустошил свой кошелёк на 145 тысяч рублей, решив подзаработать в инвестиционной компании. В одной из социальных сетей мужчина увидел всплывающую рекламу и перешёл по ссылке, оценил условия по вкладам и оставил свои контакты. Ему стали звонить мошенники и под их руководством он лишился своих денег, а когда понял, что его обманули, обратился в полицию.

Ещё одной жертвой мошенничества стал 47-летний житель Лангепаса, который поверил лже-сотруднику службы безопасности банка. Ему позвонила неизвестная женщина и сообщила о попытке незаконного снятия денег с его счёта. Югорчанин испугался за свои сбережения и решил выполнять все действия по указанию злоумышленницы. Таким образом мужчина через банкоматы перевёл на неизвестные счета 630 тысяч рублей и оформил на себя потребительский кредит на 360 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».