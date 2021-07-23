Пенсионер из Лангепаса хотел стать игроком на бирже, но стал жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 9 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители округа потеряли за день около 2 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали жители Сургута, Нижневартовска, Югорска, Лангепаса и Советского района. Югорчане не перестают верить псевдо-банкирам, которые якобы заботятся об их счетах. Отдавая все свои накопления, умудряются ещё и брать кредиты.

Так, 72-летний житель Лангепаса решил подзаработать в инвестиционной компании. Телефонный аферист убедил пенсионера разместить на брокерской площадке 145 тысяч рублей, а после по наработанной схеме перестал выходить на связь.

Попадают к мошенникам не только пенсионеры, но и довольно молодые люди. Например, 25- летний житель Советского района, который просто хотел помочь своему знакомому в «ВКонтакте». Не подозревая, что страница приятеля взломана, он великодушно перевёл 16 тысяч рублей на указанный счёт мошеннику.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция занимается поиском подозреваемых.