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Происшествия23 июля 2021 12:08

Пенсионер из Лангепаса хотел стать игроком на бирже, но стал жертвой мошенников

Жители округа потеряли за день около 2 миллионов рублей
Виктория Терина
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Пенсионер из Лангепаса хотел стать игроком на бирже, но стал жертвой мошенников

Пенсионер из Лангепаса хотел стать игроком на бирже, но стал жертвой мошенников

Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 9 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Жители округа потеряли за день около 2 миллионов рублей. Жертвами злоумышленников стали жители Сургута, Нижневартовска, Югорска, Лангепаса и Советского района. Югорчане не перестают верить псевдо-банкирам, которые якобы заботятся об их счетах. Отдавая все свои накопления, умудряются ещё и брать кредиты.

Так, 72-летний житель Лангепаса решил подзаработать в инвестиционной компании. Телефонный аферист убедил пенсионера разместить на брокерской площадке 145 тысяч рублей, а после по наработанной схеме перестал выходить на связь.

Попадают к мошенникам не только пенсионеры, но и довольно молодые люди. Например, 25- летний житель Советского района, который просто хотел помочь своему знакомому в «ВКонтакте». Не подозревая, что страница приятеля взломана, он великодушно перевёл 16 тысяч рублей на указанный счёт мошеннику.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция занимается поиском подозреваемых.