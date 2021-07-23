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Происшествия23 июля 2021 13:49

В Урае заблокировали сайт с продажей жевательного табака

Прокурор города обратился в суд с иском
Виктория Терина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Урае заблокировали сайт с продажей жевательного табака

В Урае заблокировали сайт с продажей жевательного табака

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Урая, проверяя сайты в интернете, выявила, что на одном из них размещена информация о рекламе и продаже "снюса" - жевательного табака. При этом доступ к сайту абсолютно свободен, а объявления регулярно обновлялось и просматривалось пользователями.

Как поясняют в Прокуратуре ХМАО-Югры, по закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» оптовая и розничная торговля снюсов запрещена. А продажа таких веществ через интернет является незаконной.

Прокурор Урая обратился в суд с иском, чтобы информацию на сайте признали запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокурора полностью, доступ к сайту заблокирован.

Напомним, ранее мы писали, что прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с рекламой о займе.