Прокуратура Нижневартовска заблокировала сайт с рекламой о займе Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовска вывила сайт, на странице которого размещена реклама о предоставлении займов населению микрофинансовой организацией.

Вход на сайт абсолютно свободный, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требуется. Ознакомиться с его содержанием и получить займ может любой пользователь, о чём указано на главной странице сайта.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте Банка России, организация, рекламирующая займ исключена из государственного реестра микрофинансовых организаций.

Для ограничения доступа к странице прокурор города обратился в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокуратуры рассмотрел и полностью удовлетворил. Доступ к сайту заблокирован.