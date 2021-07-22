В Сургутском районе задержали мужчину, который поехал с рабочей вахты с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе на автодороге «Северный обход г. Сургут» задержали 49-летнего мужчину, у которого нашли наркотики.

Подозреваемый пояснил, что он едет с рабочей вахты в Алтайский край, а по дороге решил купить наркотик для личного употребления. На одном из сайтов он оформил заказ, получил координаты тайника-закладки, который находился в лесу.

По информации экспертов, найденное вещество является «гашишем» общей массой более 27 граммов.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Он будет дожидаться наказания под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее мы писали, как молодого жителя Нефтеюганска поймали с наркотиками.