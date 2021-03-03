Молодого жителя Нефтеюганска поймали с наркотиками Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске задержан 19-летний местный житель, у которого нашли полимерный пакет с каким-то веществом внутри, внешне схожим с наркотическим. Затем, провели экспертизу, результаты которой показали, что это вещество синтетического происхождения. Общий вес запрещенного средства составил 1,02 грамма.

Подозреваемый признался, что вещество приобрел через Интернет для личного потребления.

Против нефтеюганца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и теперь он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

Напомним ранее о том, как у жителя Радужного найдены наркотики в пачке из-под печенья.

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