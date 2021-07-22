Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июля 2021 года увеличилось на 186 человек Фото: Юлия Кучеренко

Пандемия коронавируса продолжается в Югре. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 186 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа 63 594 случая новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 87 случаев, 50-64 лет – 39, старше 65 лет – 13. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 155 случаев, источник инфекции устанавливается в 2 случаях, 29 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 184 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 020 человек, сняты с наблюдения – 241 101 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 965 человек, всего прошли обследование 1 914 483 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 49; Ханты-Мансийске – 34; Нефтеюганске – 14; Нижневартовске – 12; Советском районе – 12; Березовский районе – 8; Нягани – 7; Югорске – 7; Нижневартовском районе – 7; Мегионе – 6; Урае – 6; Пыть-Яхе – 5; Сургутском районе – 5; Нефтеюганском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Лангепасе – 2; Белоярском районе – 2; Кондинском районе – 2; Октябрьском районе – 2.

Состояние 137 пациентов тяжелое, 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались 6 человек с коронавирусом. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 902 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 167 человек, за весь период пандемии вылечились 60 215 югорчан.

На сегодняшний день в России выявлено 6 054 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 24 471 новый случай. За весь период выписано по выздоровлению 5 427 457 человек.