Житель Нижневартовска купил мошеннику шампанское и конфеты Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 8 случаев мошенничества и краж с банковских карт за прошедшие сутки. Мошенники опустошили кошельки югорчан почти на 7 миллионов рублей. Самыми щедрыми оказались жители Нижневартовска.

Смогла "отличится" своей доверчивостью пенсионерка из Нефтеюганска, поверив мнимому банкиру она решила сохранить свои сбережения, но вместо этого потеряла больше 200 тысяч рублей.

Житель Нижневартовска, общаясь с мужчиной по имени «Андрей», который сделал заказ на замер 6-ти рольставней и попросил подъехать, чтобы произвести работы. "Заказчик" убедил пострадавшего купить в магазине шампанское и конфеты, после чего перевести на семь различных номеров по 5 тысяч рублей. Когда югорчанин выполнил все условия «заказчика», понял, что стал жертвой мошенника. Но осознание пришло поздно, потому что ущерб составил 35 тысяч рублей.

Ещё одна жительница Нижневартовска, продавая дачу, просто пошла к банкомату и не убедившись в том, что звонивший мужчина именно покупатель, который внёс «якобы» предоплату за участок, четыре раза перевела ему на счёт деньги. В итоге 57-летняя югорчанка "подарила" мошеннику 50 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела